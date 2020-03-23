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Спрос на сталь в Индии сократится из-за коронавируса

23.03.20 10:01 , МеталлТорг.ру
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Вспышка коронавируса, вероятно, усугубит спад спроса на сталь в Индии, т.к. страна движется к медленному экономическому росту более чем за десятилетие, сообщает агентство Bloomberg.

Потребление должно резко пострадать в текущем квартале, когда спрос обычно достигает пика, поскольку вирус приводит к блокированию и потенциальным задержкам в новом строительстве и приобретении более дорогих товаров, таких как автомобили и дома,отметил Вишал Кулькарни, исполнительный директор Nomura Holdings Inc. в Гонконге. Это может увеличить запасы у заводов.

"Спрос, вероятно, замедлится примерно на четверть, но в конце мая и июне мы увидим, что активность возвращается к относительно нормальному уровню, - сказал В.Кулкарни в интервью. - Однако мы могли бы рассматривать производителей стали, принимающих участие в этом слабом спросе, как возможность проводить незапланированное техническое обслуживание".

Внутреннее потребление стали выросло всего на 3,8% за 11 месяцев до февраля 2020 г. после роста на 7,4% в соответствующем периоде прошлого года, согласно данным Министерства стали. Администрация премьер-министра Нарендры Моди находится под давлением, чтобы оградить экономику в 2,7 трлн долл. от воздействия вируса, так как она движется к самым медленным темпам роста с 2009 года. Федеральное правительство обратилось к штатам с просьбой обеспечить работу на дому для всех работников частного сектора, кроме в чрезвычайных и основных службах государственное бюро информации для прессы говорится в заявлении.

Государственное управление по стали Steel of India Ltd. разработало планы действий в чрезвычайных ситуациях для управления всеми критически важными операциями на своих заводах и в офисах и приняло различные превентивные меры, включая ограничение поездок для своих сотрудников, говорится в заявлении, не уточняя, будет ли затронуто производство. Уже ясно, что пострадают мелкие стальные компании и в целом прогноз по стальному сектору остается осторожным.

МинПром

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