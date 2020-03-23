Газпромбанк готов продать свою долю в Эльгинском проекте Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании "А-Проперти", принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, 49% Эльгинского угольного проекта. Об этом РБК сообщил представитель банка Антон Трифонов и подтвердила представитель "А-Проперти" Анастасия Харитонова.



Это соглашение — опцион, он может быть реализован только в том случае, если "А-Проперти" приобретет еще 51% "Эльги" у "Мечела" Игоря Зюзина, говорят два источника, близких к разным сторонам сделки. В конце февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компания Авдоляна консолидировать 100% Эльгинского проекта. Сделку по покупке доли "Мечела" планируется завершить до конца апреля, говорят оба собеседника РБК.



Эльгинское месторождение, расположенное в Якутии, — крупнейшее в России по залежам коксующегося угля: его запасы составляют 2,2 млрд тонн.



Газпромбанк, один из основных кредиторов "Мечела", приобрел 49% "Эльги" за 34,3 млрд руб. в ходе реструктуризации задолженности "Мечела" в июне 2016 года. Банк всегда рассматривал этот пакет как инвестиционный актив, сказал Трифонов. По его словам, "сумма опциона значительно превосходит стоимость приобретения пакета, банк высоко оценивает прибыльность сделки".



МинПром



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