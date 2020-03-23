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Производители стали в ЕС сокращают объемы производства

23.03.20 09:18 , Металлоснабжение с сбыт
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Корпорация ArcelorMittal продолжает сокращать производство стальной продукции в Европе вследствие все более широкого распространения коронавируса и массовой остановки автомобильных заводов.

Ранее компания сообщала об уменьшении выпуска в Италии и Польше. Кроме того для французского подразделения, где также насчитывается три завода на 6,8 млн. т в год в совокупности, ArcelorMittal остановит по одной доменной печи на комбинатах Dunkirk и Fos-sur-Mer. На втором из них будут также временно закрыты конвертерный цех и МНЛЗ.

В Испании, где ArcelorMittal имеет три предприятия совокупной мощностью 5,4 млн. т стали в год, корпорация останавливает доменную печь на заводе Asturias и ряд производственных линий на заводе Sestao. Завод Aviles будет работать с 50%-ной загрузкой мощностей. Приостанавливают работу две линии горячего цинкования на предприятиях Asturias и Sagunto, выпускающие, преимущественно, автолист.

Как отмечает компания, основное падение спроса происходит в секторе листового проката. По оценкам Argus, европейский автопром может сократить его потребление на 60-80%. Значительные потери ожидаются и в секторе изготовления промышленного оборудования и других инвестиционных товаров. Но ArcelorMittal не исключает выведения из эксплуатации и части мощностей, выпускающих сортовой прокат.

Помимо ArcelorMittal, о возможном закрытии доменных печей заявляет германская компания Salzgitter. Впрочем, возможен вариант и со временным снижением их производительности. В Италии группа закрыла крупный трубный завод Mannesmann Stainless Tubes Italia, выпускающий нержавеющие трубы малого диаметра. Зарегистрированный в Люксембурге производитель нержавеющей стали Aperam сообщил о намерении закрыть некоторые линии на пяти своих заводах в Евросоюзе.

МинПром

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