Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

23.03.20 08:58
печать
размер текста:

Вслед за обвалом на нефтяных рынках среднемесячные спотовые цены на газ в Европе достигли многолетнего минимума. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Так, в первые 20 дней марта котировки на наиболее ликвидном европейском хабе — нидерландском TTF — упали до 102 долл. за 1 тыс. кубометров, а 19 марта цены падали до минимума в 90,3 долл. за 1 тыс. кубометров. Апрельский фьючерс торгуется по 104,7 долл. за 1 тыс. кубометров.

Учитывая падение цен на нефть ниже 30 долл. за баррель на прошлой неделе, как спотовая, так и нефтяная индексация в контрактах "Газпрома" будет тянуть цены вниз. Нынешняя ситуация сопоставима только с 2004 годом, когда средняя цена Brent составила 38,3 долл. за баррель, а организованных спотовых торгов газом в Европе еще не существовало, тогда средняя экспортная цена "Газпрома" по поставкам в дальнее зарубежье находилась на уровне 138 долл. за 1 тыс. кубометров.

В результате жестких карантинных мер из-за эпидемии коронавируса потребление газа может упасть до многолетних минимумов — так, власти Италии (второй потребитель "Газпрома" в ЕС после Германии) уже объявили об остановке всей промышленности, кроме жизненно необходимой. Запасы газа в европейских хранилищах достигли рекордного с 2012 года уровня 54 млрд кубометров, хотя ожидалось, что после перезаключения контракта на транзит через Украину они начнут снижаться.

Теперь покупатели могут по аналогии c китайскими клиентами заявить о форс-мажоре из-за коронавируса и снизить объемы закупок. Также есть риск требований пересмотра объемов выборки по take-or-pay, как это было после кризиса 2009 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:01
Спрос на сталь в Индии сократится из-за коронавируса
09:56
В мире увеличилось производство алюминия
09:33
Газпромбанк готов продать свою долю в Эльгинском проекте
09:18
Производители стали в ЕС сокращают объемы производства
08:04
Производство нержавейки в РФ выросло на 11,3%
20.03.20
18:00
Таксисты будут бесплатно возить медиков на работу - Кличко
17:54
Украина получит 10 млн тестов из Китая
17:52
Fitch обновило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы
17:45
Пенсионеры получат доплату в 1000 грн к пенсии уже в апреле
17:25
Нацбанк решил укреплять гривну
17:00
Ощадбанк выплатил по еврооблигациям 250 млн долл.
16:40
Россия нарастила добычу нефти и конденсата после венской встречи ОПЕК+
16:22
В 2019 году украинская экономика замедлила темпы роста
16:10
ArcelorMittal закрывает две доменные печи во Франции
15:55
Оператор ГТС инвестирует почти 40 млрд грн в инфраструктуру
15:40
МВФ заявляет о нормализации китайской экономики
15:34
Карантин повлиял на работу 600 тыс. украинских предприятий
15:10
Частная польская энергокомпания открыла дочку в Украине
14:55
Германия планирует направить 500 млрд евро компаниям, пострадавшим от пандемии
14:33
Тайваньская CSC снижает цены на стальной прокат в связи с сокращением спроса
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!