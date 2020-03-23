Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам Вслед за обвалом на нефтяных рынках среднемесячные спотовые цены на газ в Европе достигли многолетнего минимума. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Так, в первые 20 дней марта котировки на наиболее ликвидном европейском хабе — нидерландском TTF — упали до 102 долл. за 1 тыс. кубометров, а 19 марта цены падали до минимума в 90,3 долл. за 1 тыс. кубометров. Апрельский фьючерс торгуется по 104,7 долл. за 1 тыс. кубометров.



Учитывая падение цен на нефть ниже 30 долл. за баррель на прошлой неделе, как спотовая, так и нефтяная индексация в контрактах "Газпрома" будет тянуть цены вниз. Нынешняя ситуация сопоставима только с 2004 годом, когда средняя цена Brent составила 38,3 долл. за баррель, а организованных спотовых торгов газом в Европе еще не существовало, тогда средняя экспортная цена "Газпрома" по поставкам в дальнее зарубежье находилась на уровне 138 долл. за 1 тыс. кубометров.



В результате жестких карантинных мер из-за эпидемии коронавируса потребление газа может упасть до многолетних минимумов — так, власти Италии (второй потребитель "Газпрома" в ЕС после Германии) уже объявили об остановке всей промышленности, кроме жизненно необходимой. Запасы газа в европейских хранилищах достигли рекордного с 2012 года уровня 54 млрд кубометров, хотя ожидалось, что после перезаключения контракта на транзит через Украину они начнут снижаться.



Теперь покупатели могут по аналогии c китайскими клиентами заявить о форс-мажоре из-за коронавируса и снизить объемы закупок. Также есть риск требований пересмотра объемов выборки по take-or-pay, как это было после кризиса 2009 года.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



