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Производство нержавейки в РФ выросло на 11,3%

23.03.20 08:04 , МеталлСервис
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В феврале 2020 года индекс металлургического производства в РФ составил 98,4% в годовом сопоставлении, в январе-феврале — 100,3%, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Согласно данным бюллетеня «Информация о социально-экономическом положении России», производство нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё в феврале составило 4,6 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом соотношении — 4,2%, к предыдущему месяцу — 7,6%. За первые два месяца 2020 года показатели сократились на 2,9%.

Производство нержавеющей стали (в слитках или прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило в феврале 17,2 тыс. тонн — 14,3% больше по сравнению с февралём 2019 года и на 4,6% относительно января. За январь-февраль объёмы выросли на 11,3%.

Производство прочей легированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё за февраль выросло в годовом соотношении на 19,8%, но к январю снизилось на 7,4% до 1,4 млн. тонн. Февральское производство готового проката составило 4,9 млн. тонн — на 0,1% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 8,6% по сравнению с январём.

МинПром

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