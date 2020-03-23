Производство нержавейки в РФ выросло на 11,3% В феврале 2020 года индекс металлургического производства в РФ составил 98,4% в годовом сопоставлении, в январе-феврале — 100,3%, сообщает Федеральная служба государственной статистики.



Согласно данным бюллетеня «Информация о социально-экономическом положении России», производство нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё в феврале составило 4,6 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом соотношении — 4,2%, к предыдущему месяцу — 7,6%. За первые два месяца 2020 года показатели сократились на 2,9%.



Производство нержавеющей стали (в слитках или прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило в феврале 17,2 тыс. тонн — 14,3% больше по сравнению с февралём 2019 года и на 4,6% относительно января. За январь-февраль объёмы выросли на 11,3%.



Производство прочей легированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё за февраль выросло в годовом соотношении на 19,8%, но к январю снизилось на 7,4% до 1,4 млн. тонн. Февральское производство готового проката составило 4,9 млн. тонн — на 0,1% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 8,6% по сравнению с январём.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



