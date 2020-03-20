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Нацбанк решил укреплять гривну

20.03.20 17:25 , Бизнес Цензор
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Национальный банк установил на понедельник, 23 марта, курс гривни на уровне 27,7386 грн./долл., укрепив его на 6 коп. после двухнедельного падения.

Об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 46 коп. – до 29,64 грн за евро.

Курс гривни продемонстрировал стремительное падение с 10 марта: на фоне падения мировых фондовых рынков и опасений, связанных с распространением коронавируса, доллар США подорожал на 3 грн.

В пятницу Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты.

МинПром

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