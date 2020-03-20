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Россия нарастила добычу нефти и конденсата после венской встречи ОПЕК+

20.03.20 16:40 , Интерфакс
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Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России по состоянию на 19 марта, спустя две недели после решения о распаде соглашения ОПЕК+, выросла до 1,552 млн тонн в сутки, или 11,376 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33), сообщил Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

По данным на 6 марта, когда состоялись судьбоносные переговоры членов ОПЕК+, суточная добыча нефти и конденсата России находилась на уровне 1,537 млн тонн (11,269 млн б/с). Таким образом, за это время страна нарастила добычу жидких углеводородов на 107 тыс. б/с.

В среднем по марту Россия на текущий момент добывает 1,542 млн т/с (11,3 млн б/с) нефти и конденсата.

По итогам заседания в Вене 6 марта страны-производители нефти не договорились о продолжении сделки ОПЕК+, и теперь с 1 апреля российские нефтекомпании освобождены от обязательств по сокращению нефтедобычи. До этого времени, по условиям сделки ОПЕК+, Россия в первом квартале 2020 года должна снизить добычу нефти на 300 тыс. б/с ниже объема производства в октябре 2018 года - до 10,326 млн б/с.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что российские компании в краткосрочном периоде могут нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. б/с, а в перспективе - до 500 тыс. б/с.

Как сообщалось, Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу после сделки ОПЕК+ на 26% - до 12,3 млн б/с и держать ее на этом уровне в течение нескольких месяцев. Saudi Aramco собирается повысить предельные производственные мощности по добыче с 12 млн б/с до 13 млн б/с.

МинПром

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