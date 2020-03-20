ArcelorMittal закрывает две доменные печи во Франции Компания ArcelorMittal закроет доменные печи на своих заводах в Fos-sur-Mer и Dunkirk, сообщает ArgusMedia.



Dunkirk имеет три доменные печи и Fos-sur-Mer - две. Производство стали у ArcelorMittal France в 2018 году составило 6,8 млн тонн.



Решение компании обусловлено снижением спроса со стороны автомобильной, тяжелого оборудования и других секторов, при этом потребители временно закрываются из-за коронавируса. Некоторые полагают, что компания также может отключить печь в Германии.

ArcelorMittal также намеревается закрыть конвертер и непрерывную установку на Fos.



Компания объявила форс-мажор на поставки коксующегося угля на свои заводы сегодня, ссылаясь на коронавирус.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



