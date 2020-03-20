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Оператор ГТС инвестирует почти 40 млрд грн в инфраструктуру

20.03.20 15:55 , Корреспондент
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) утвердила План развития газотранспортной системы на 2020-2029 годы, которым предусмотрено инвестиции в инфраструктуру ГТС Украины в размере 38,7 млрд грн на протяжении 10 лет. Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС Украины в пятницу, 20 марта.

Планируется, что уже в 2020 году инвестиции составят почти 1,5 млрд грн, в 2021-2022 годах – 19,7 млрд грн, в 2023-2029 годах – 17,526 млрд грн.

"План развития базируется на прогнозе развития внутренней добычи и потребления газа, а также на объемах транзита по новому соглашению с "Газпромом". Согласно утвержденной стратегии капитальные инвестиции будут проводиться только в те объекты ГТС, которые будут использоваться при отсутствии транзита, а основные мероприятия будут направлены на оптимизацию ГТС в соответствии с имеющимися и прогнозируемых объемов транспортировки", – говорится в сообщении.

Крупнейшими проектами станут масштабные реконструкции компрессорных станций (КС) Бар, Яготин, Диканька, Бердичев, Александровка, Комарно, Красилов, Ужгород, Долина и Богородчаны. Также будет проведена капитальная модернизация около 100 газораспределительных станций (ГРС) во всех регионах Украины.

В 2020 году средства будут распределены следующим образом: инвестиции в компрессорные станции составят 690 млн грн, модернизация и закупка техники – 256 млн грн, реконструкция и капитальный ремонт газопроводов – 251 млн грн. На приобретение современных приборов диагностики и противоаварийных мероприятий потратят еще 92 млн грн, на реконструкцию газораспределительных станций – 16 млн грн, развитие ИТ – 600 тыс. грн. Еще 187 млн ​​грн израсходуют на другие статьи затрат (проектно-изыскательские работы, оборудование, оформление документов на землю и т.д.).

Ключевыми объектами инвестиций в 2020 году станут реконструкция КС Бар, модернизация подстанций на пяти компрессорных станциях и капитальный ремонт на пяти участках магистральных газопроводов. Кроме того, запланированы реконструкции ГРС 1-А Киев, Овидиополь, Угринов, Старый Лисец, Стрымба и пунктов измерения расхода газа ГИС Визирка.

МинПром

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