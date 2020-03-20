Частная польская энергокомпания открыла дочку в Украине Крупнейшая польская частная энергетическая компания Polenergia Obrót SA (АО "Полэнергия Обрут") зарегистрировала в феврале в Украине ООО "Полэнергия Энерджи Украина", которое планирует заняться трейдингом электрической энергии.



Соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о выдаче обществу лицензии на осуществление деятельности по перепродаже электроэнергии планируется утвердить на заседании регулятора 25 марта, передает Интерфакс-Украина.



Согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей руководителем компании является Назар Бичуя. Уставной капитал ООО составляет 531,7 тыс. грн.



Polenergia – польская вертикально-интегрированная группа, занимающаяся производством электроэнергии из традиционных и возобновляемых источников энерии, а также трейдингом и распределением электроэнергии.



Была основана в 2014 году путем консолидации Polish Energy Partners SA и Polenergia Group, контролируемых Kulczyk Holding S.àr.l.



Зарегистрированная в Вашаве Polenergia Obrót SA специализируется на оптовой торговле электроэнергией и газом. Является участником Polish Power Exchange (TGE), European Power Exchange (EPEX SPOT), European Energy Exchange (EEX).



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