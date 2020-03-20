Германия планирует направить 500 млрд евро компаниям, пострадавшим от пандемии Германия планирует создать фонд на полтриллиона евро для поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями в выплатах из-за коронавирусного кризиса, который сможет гарантировать обязательства или даже вливать капитал в случае необходимости, сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.



Фонд примерно на 500 млрд евро (538,05 млрд долл.) планируется по образцу Специального фонда для стабилизации рынка на сумму 480 млрд евро, который правительство создало для поддержки банков во время финансового кризиса. Правительство готово возродить и этот фонд в том случае, если банки столкнутся с трудностями, сообщил Der Spiegel.



Министерство финансов рассматривает возможность запуска программ прямой поддержки на сумму около 180 млрд евро, сообщил журнал, добавив, что существует возможность увеличения этой суммы до 700 млрд евро.



"Мы рассматриваем такие масштабы, которых раньше просто не существовало", - цитирует журнал чиновника министерства.



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