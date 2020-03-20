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АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

20.03.20 14:19 , enkorr
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Цены на бензин и дизельное топливо в объединяющей 227 АЗС сети AMIC опустились на 50 копеек за литр, в свою очередь сеть Glusco (117 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Таким образом, литр бензина А-92 в сети AMIC стоит 24,49 грн, А-95 – 25,49, дизтоплива – 23,99 грн. В сети Glusco бензины стоят 25,15-26,15 грн за литр, дизтопливо – 25,15 грн.

Кроме того, сеть "БРСМ-Нафта" (167 АЗС) снизила цену на дизтопливо на 10 копеек за литр, оставив стоимость бензинов прежней.

20 марта цены снизили и два региональных оператора: "Фактор" на 30 копеек за литр опустил цены бензинов и на 50 копеек – дизтоплива; сеть Green Wave (15 АЗС в Тернопольской области, компания "Автотехсервис") – снизила цены на 1,5 грн/л на все виды топлива.

В итоге средняя по стране цена на светлые нефтепродукты 20 марта опустилась на 4 копейки за литр – до 25,35 грн/л на бензин А-92, 26,36 грн – на А-95 и до 25,72 грн – на дизтопливо.

Напомним, оптовые цены на дизтопливо с 1 по 19 марта снизились на 6% (на 1,2 грн/л) – до 17,80 грн/л. На 6% в мелкооптовом сегменте подешевел и бензин. Драйвером снижения стал обвал мировых цен на нефть, сдерживающим фактором – девальвация гривни.

МинПром

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