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Из-за низких цен на нефть Украина сэкономит 6 млрд долл.

20.03.20 14:07 , Интерфакс-Украина
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Украина в 2020 году может сэкономить 5-6 млрд долл. на энергетическом импорте в связи со снижением цен на энергоносители на 50-60%, которые составляют 20% импорта страны.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, пишет Интерфакс-Украина.

"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счете есть как позитивные факторы, так и негативные факторы влияния. В первую очередь – это падение цен на нефть, энергетические товары, которые составляют 20% нашего импорта, в прошлом году это было 12 млрд долл. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим 5 или 6 млрд долл.", – сказал Д.Сологуб.

Заместитель главы НБУ добавил, что эпидемиологическая ситуация привела к сокращению туристических путешествий и, соответственно, расходов на них.

"В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили 8 млрд долл. и также можно ожидать достаточно значительного сокращения", – сказал Д.Сологуб.

В то же время Нацбанк ожидает незначительного снижения цен на продукты питания, которые составляют более 50% в украинском экспорте – пока что падение цен на продовольствие значительно ниже, чем на энергоносители.

"Как мы понимаем, даже в кризис, особенно сидя дома, люди будут потреблять продукты питания, и это последнее, от чего они будут отказываться. Поэтому ожидаем, что спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если и снизится, то незначительно", – пояснил замглавы НБУ.

Д.Сологуб добавил, что сейчас наблюдается снижение переводов в страну от украинских граждан, работающих заграницей, однако Нацбанк ожидает, что сокращение соответствующего показателя будет также меньшим, чем на энергоносители.

"Скорее всего, это влияние будет временным, потому что восстановление экономики в странах Польши, Чехии, Италии приведет к возобновлению переводов", – отметил Д.Сологуб.

МинПром



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