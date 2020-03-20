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Экономика США вошла в рецессию

20.03.20 14:03
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В экономике Соединенных Штатов начались рецессия из-за неопределенности в мире. Об этом заявила экономист Bank of America Мишель Майер, сообщает CNBC. 

"Мы официально заявляем, что (американская – ред.) экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру. Это является глубоким прыжком вниз", - написала она. 

По ее словам, стране грозит рост безработицы, потеря уверенности потребителей и уничтожение состояний людей. 

М.Майер прогнозирует, что американская экономика упадет во втором квартале на 12%, а за год ВВП США уменьшится на 0,8%.

Как сообщалось, Европейский центральный банк скорректирует свой предыдущий прогноз относительно экономического роста в еврозоне на 0,8% в 2020 году, поскольку вероятность рецессии ощутимо возросла.

МинПром

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