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Экономика США вошла в рецессию
20.03.20 14:03
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В экономике Соединенных Штатов начались рецессия из-за неопределенности в мире. Об этом заявила экономист Bank of America Мишель Майер, сообщает CNBC.
"Мы официально заявляем, что (американская – ред.) экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру. Это является глубоким прыжком вниз", - написала она.
По ее словам, стране грозит рост безработицы, потеря уверенности потребителей и уничтожение состояний людей.
М.Майер прогнозирует, что американская экономика упадет во втором квартале на 12%, а за год ВВП США уменьшится на 0,8%.
Как сообщалось, Европейский центральный банк скорректирует свой предыдущий прогноз относительно экономического роста в еврозоне на 0,8% в 2020 году, поскольку вероятность рецессии ощутимо возросла.
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