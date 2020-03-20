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Интерпайп призывает бизнес Днепропетровской области объединить усилия в борьбе с коронавирусом

20.03.20 14:03
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Трубно-колесная компания "Интерпайп" призывает бизнес Днепропетровской области объединить усилия в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в открытом письме компании.

Как отмечается в документе, сегодня Украина и все мировое сообщество оказались в чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, государство, бизнес, и граждане должны сделать все возможное для сдерживания распространения вируса и подготовиться к возможному обострению ситуации.

В Днепропетровской области создан Антикризисный Штаб по противодействию коронавирусу под руководством губернатора Александра Бондаренко. Компания "Интерпайп" взяла на себя инициативу по координации усилий представителями бизнеса и власти.

"Интерпайп" уже перечислил 2 млн долларов на закупку тестов. Кроме этого, компания также направит 35 млн грн. средств, сэкономленных за счет налоговых каникул, введенных на период с 1 марта по 30 апреля.

Вместе с тем в письме подчеркивается, что усилий даже такого бизнеса, как "Интерпайп", недостаточно для подготовки области к эпидемии. Для того чтобы оперативно реагировать на вызовы, необходимо объединить усилия представителей бизнеса Днепропетровской области и местных властей.

Штаб определил потребности области: необходимо более 600 млн грн на обеспечение больниц аппаратами искусственной вентиляции легких, медицинским оборудованием, закупку средств индивидуальной защиты для медиков, полиции, дезинфицирующих средств и других необходимых материалов.

"Вы можете оказать финансовую помощь, перечислив средства на счет Благотворительного Фонда либо сообщить о вашей возможности закупить конкретное оборудование или материалы, предоставить волонтеров для решения организационных проблем. Фонд будет регулярно публиковать на сайте, в социальных сетях и на региональных ТВ каналах отчетность, а также информировать общественность о компаниях, которые оказали помощь", - говорится в письме.

Компания подчеркивает, что только объединив усилия бизнеса и власти можно обеспечить безопасность и необходимое лечение жителям области.

Благотворительный фонд "Відродження регіону":
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
МФО 305749
01033, Україна, м. Київ, вул.Жилянська, д. 32
ІПН 336686004022 св-во № 40377401
UA473057490000002600030437201

Контакты:
https://zadnipro.dp.ua/
https://www.facebook.com/za.dnipro/
zadnipro2020@gmail.com
Наталья Краснощек, +38 067 567 80 13

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