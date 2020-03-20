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Украина получит 10 млн тестов из Китая
20.03.20 17:54
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В ближайшие 48 часов Украина получит из Китая 10 млн лабораторных тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"В ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины. Десять аппаратов искусственной вентиляции легких, миллион масок, которые поступят в украинские аптеки, 100 000 масок повышенной защиты для врачей и сотрудников полиции, 400 000 экспресс-тестов и 10 000 литров дезинфицирующего средства", - отметил В.Зеленский.
По его словам, уже получена первая партия экспресс-тестов, изготовленных Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.
Президент уточнил, что на данный момент для противодействия распространения коронавируса привлекли 15 000 полицейских.
При этом В.Зленский отметил, что в Украине выздоровел первый заразившийся коронавирусом пациент.
"У нас очень радостная новость: пациенту из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус, и он во второй раз показал негативный результат. Таким образом, можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса", - сказал он.
Президент Зеленский при помощи олигархов и крупного бизнеса создает спецфонд на 12-13 млрд грн.
По его словам, утром в субботу будет загрузка в Китае: на борт возьмут экспресс-тесты, медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких и "многое другое".
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