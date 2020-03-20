Таксисты будут бесплатно возить медиков на работу - Кличко

Службы такси Bolt и Uber согласились бесплатно перевозить медиков на работу в Киеве, мэрия организовывает этот процесс. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы также разрабатываем дополнительные маршруты развозки медиков и других работников на рабочие места – это будет коммунальный транспорт и транспорт предприятий", - добавил он.

Мэр также отметил, что торговый центр "Эпицентр" предоставил городу 100 тыс. медицинских масок, добавив, что в четверг в столицу поступили 62 тыс. медицинских масок, на следующей неделе планируется получить еще 100 тыс., заказанных на украинских предприятиях. Киев также заказал дополнительно маски за границей.

По словам В.Кличко, Киев выделил 260 млн из резервного фонда на борьбу с коронавирусом.

"Они направлены на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты. В частности, мы заказали 30 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 аппаратов тест-систем. Также заказали дезинфекторы",- отметил он, добавив, что в настоящее время в столице более 300 аппаратов ИВЛ.

Мэр подчеркнул, что семейных врачей и службу скорой помощи обеспечили быстрыми тестами на коронавирус.

В.Кличко напомнил, что за предыдущие сутки в Киеве зарегистрирован еще один случай инфицирования коронавирусом. Всего в столице зарегистрировано три лабораторно-подтвержденных случая.

В целом на коронавирус в Киеве протестирован 291 киевлянин, тесты делают исключительно по рекомендации врачей.

"Сегодня в Киеве выехало 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, некоторые продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы", - сказал он.

"Дезинфекция транспортных средств осуществляется несколько раз в день, дезинфицируются также дороги, мосты и остановки транспорта",- добавил он.



МинПром

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