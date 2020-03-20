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НБУ облегчает работу банков

20.03.20 13:25 , Интерфакс-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) не будет вводить ограничения на работу банковской системы, наоборот, он отменил ряд платежей для облегчения ее работы на время эпидемии коронавируса, сообщил глава центробанка Яков Смолий.

"Мы не вводим какие-либо ограничения на работу банковской системы. Чтобы безналичные платежи были выгоднее и доступнее, мы на период карантина отменяем тарифы на работу системы электронных платежей", – сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

Также НБУ на днях утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех, сообщила в ходе брифинга заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков - и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физлиц", - сказала она. - Эти подходы будут стандартизированы. Их примет правление и таким образом они будут внедрены банками".

МинПром



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