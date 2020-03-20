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Укртрансгаз завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ

20.03.20 13:05 , Бизнес Цензор
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АО "Укртрансгаз" завершает сезон отбора и готовит подземные хранилища газа к закачке.

Как сообщает пресс-служба компании, теперь клиенты могут заказывать обе эти услуги.

"Два ПХГ уже работают в режиме закачки и в них уже было направлено 53 млн куб. м голубого топлива. Остальные хранилищ готовятся к выходу в нейтральный период – на них будут осуществляться регламентные и ремонтные работы перед началом закачки", – отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что клиенты могут заказать услуги закачки и отбора газа на прерывистой основе – месячной или суточной, с учетом технических особенностей газохранилища в нейтральном периоде.

По данным компании, сейчас в хранилищах находится 15,9 млрд куб. м газа, в т.ч. в режиме таможенного склада – 1,6 млрд куб. м. Этот газ принадлежит трейдерам из Швейцарии, Франции, США, Эстонии, Чехии, Словакии, Польши, Германии, Ирландии.

МинПром

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