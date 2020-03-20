Европейские фондовые индексы выросли на 3-5%

Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно растут в ходе торгов в пятницу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Инвесторы, по всей видимости, возлагают надежды на меры Центробанков по поддержке экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, пишет MarketWatch.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднимается на 4,14%, до 299,71 пункта.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,85%, германский DAX - на 5,29%, французский CAC 40 - 5,02%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют соответственно на 2,9% и 4,65%.
В пятницу Банк Англии сообщил, что собирается отменить запланированные на текущий год стресс-тесты для восьми крупнейших британских банков и строительных обществ.
Накануне британский регулятор на специальном заседании понизил базовую процентную ставку на 0,15 процентного пункта (п.п.) - до 0,1% с 0,25%. Британский ЦБ также принял решение увеличить объем программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.