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Европейские фондовые индексы выросли на 3-5%

20.03.20 12:27 , Интерфакс-Украина
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Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно растут в ходе торгов в пятницу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Инвесторы, по всей видимости, возлагают надежды на меры Центробанков по поддержке экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднимается на 4,14%, до 299,71 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,85%, германский DAX - на 5,29%, французский CAC 40 - 5,02%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют соответственно на 2,9% и 4,65%.

В пятницу Банк Англии сообщил, что собирается отменить запланированные на текущий год стресс-тесты для восьми крупнейших британских банков и строительных обществ.

Накануне британский регулятор на специальном заседании понизил базовую процентную ставку на 0,15 процентного пункта (п.п.) - до 0,1% с 0,25%. Британский ЦБ также принял решение увеличить объем программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

МинПром

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