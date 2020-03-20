Южный ГОК снизил выпуск концентрата на 8% Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в январе-феврале снизил выпуск железорудного концентрата на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 1,917 млн т.



Комбинат не производил агломерат в январе-феврале.



В феврале предприятие произвело 930 тыс. т железорудного концентрата.



По итогам 2019 года ЮГОК увеличил производство концентрата на 0,1% по сравнению с предыдущим годом — до 12,3 млн т. Выпуск агломерата за год упал на 45,8%, до 945,8 тыс. т.



Южный горно-обогатительный комбинат — один из основных производителей железорудного сырья в Украине. Он специализируется на добыче и обогащении бедных железистых кварцитов для получения железорудного концентрата (67,7% железа) и доменного агломерата (58,18% железа). Производственные мощности комбината: 29 млн т сырой руды, 11 млн т концентрата и 2 млн т агломерата в год.



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