Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина поднялась в рейтинге самых счастливых стран

20.03.20 12:05 , РБК Украина
печать
размер текста:

Украина в 2019 году поднялась в рейтинге самых счастливых стран на 10 позиций и заняла 123-ю строчку. Об этом говоится в докладе World Happiness Report.

Согласно исследованию, несмотря на прогресс, Украина остается самой несчастной страной Европы. В этом рейтинге ближайшими соседями Украины являются Кения, Намибия, Либерия и Палестинские территории.

Топ-10 самых счастливых стран мира снова возглавила Финляндия. За ней идут Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Самыми несчастными странами признаны Афганистан, Южный Судан, Зимбабве и Руанда.

Рейтинг учитывает ряд показателей, в том числе ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятия коррупции и т.д.

Напомним, ранее по данным международного опроса Gallup International, на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% называли свою жизнь несчастливой. Итоговый индекс счастья в Украине составил +33% против +8% в 2017 (в 2018 году этот вопрос в Украине не задавался).

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:25
НБУ облегчает работу банков
13:05
Укртрансгаз завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ
12:53
Цветные металлы прибавили в стоимости
12:43
Счетная палата нашла в бюджете 5 млрд грн на борьбу с коронавирусом
12:27
Европейские фондовые индексы выросли на 3-5%
12:11
Южный ГОК снизил выпуск концентрата на 8%
11:33
Техас впервые за 50 лет может ограничить добычу нефти
11:09
Bank of America заявил о начале рецессии в США
10:45
Аналитики прогнозируют, что нефть может подешеветь до 5-10 долл.
10:30
Доходности евробондов стабилизировались на 11,5-14% годовых
10:20
Нефть дорожает на заявлениях Трампа
10:05
Корея продлила пошлины на японский нержавеющий лист
09:27
Ахметов выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом
08:52
НБУ продал на межбанке еще 200 млн долл
08:08
Пандемия короновируса сильнее всего ударит по торговле
19.03.20
18:00
Коронавирус оставит без работы 25 млн человек
17:55
В мире объявили глобальный экономический кризис
17:27
Саудовская Аравия решила увеличить экспорт нефти
17:02
Украинские банки закрыли часть отделений из-за коронавируса
16:49
Урожай зерновых в Украине снизится на 10% - прогноз
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!