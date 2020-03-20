Украина поднялась в рейтинге самых счастливых стран Украина в 2019 году поднялась в рейтинге самых счастливых стран на 10 позиций и заняла 123-ю строчку. Об этом говоится в докладе World Happiness Report.



Согласно исследованию, несмотря на прогресс, Украина остается самой несчастной страной Европы. В этом рейтинге ближайшими соседями Украины являются Кения, Намибия, Либерия и Палестинские территории.



Топ-10 самых счастливых стран мира снова возглавила Финляндия. За ней идут Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Самыми несчастными странами признаны Афганистан, Южный Судан, Зимбабве и Руанда.



Рейтинг учитывает ряд показателей, в том числе ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятия коррупции и т.д.



Напомним, ранее по данным международного опроса Gallup International, на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% называли свою жизнь несчастливой. Итоговый индекс счастья в Украине составил +33% против +8% в 2017 (в 2018 году этот вопрос в Украине не задавался).



МинПром





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