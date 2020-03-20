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Техас впервые за 50 лет может ограничить добычу нефти

20.03.20 11:33 , РБК
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Руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением снизить объем добычи. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила The Wall Street Journal.

Техас — крупнейший нефтедобывающий штат США, а Пермский бассейн, расположенный на его территории, а также в Нью-Мексико, является главным центром сланцевой добычи, благодаря которой Штаты ежедневно выкачивают 13 млн баррелей.

Как отмечает издание, Техас не ограничивал добычу с 1970-х годов. Согласятся ли с предложением регуляторы штата, неизвестно, однако сотрудники соответствующей комиссии начали изучать, что для этого необходимо, отметили источники WSJ.

Страны — участницы ОПЕК вместе с не входящими в организацию нефтедобытчиками, в том числе Россией, несколько лет снижали объемы производства, чтобы после произошедшего в 2014–2016 годах обвала удержать цены. Однако 6 марта сделка ОПЕК+ распалась: Россия предложила сохранить действующие договоренности и отказалась от дополнительного снижения добычи, за которое выступала Саудовская Аравия.

На фоне распада соглашения цены на нефть обвалились. 18 марта стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 25 долл. за баррель, преодолев психологически важный рубеж, а цена WTI упала ниже 21 долл. впервые с февраля 2002 года. Однако на следующий день стоимость Brent подскочила более чем на 17%, WTI — на 35%. На максимуме 19 марта баррель Brent торговался по 29,28 долл., WTI — по 28,14 долл.

В ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией планируют вмешаться Соединенные Штаты, которые хотят стабилизировать рынок нефти.

МинПром

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