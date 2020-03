Bank of America заявил о начале рецессии в США Bank of America официально заявил, что экономика США вошла в рецессию. Об этом заявила экономист банка Мишель Мейер, передает CNBC.



"Мы официально заявляем, что экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру",- заявила Мейер.



Мейер прогнозирует, что США грозит рост безработицы, потребительская уверенность потеряна, а накопления - фактически уничтожены. Более того, по ее оценкам, по итогам второго квартала 2020 года экономика США в разрезе квартал к кварталу рухнет на 12% ВВП, а по итогам всего года сократится на 0,8%.



Такой прогноз Bank of America сделал, оценивая перспективы рынка труда. По оценкам Мейер, уровень безработицы США в ближайшее время удвоится, а численность безработных будет расти примерно на миллион человек в месяц на протяжении всего второго квартала, достигнув в итоге 3,5 миллиона человек.



Вместе с тем в банке полагают, что кризис будет краткосрочным. "Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго", - говорит Мейер, отметив, что государству не следует скупиться на стимулы для экономики.



МинПром



