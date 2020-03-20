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Bank of America заявил о начале рецессии в США

20.03.20 11:09
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Bank of America официально заявил, что экономика США вошла в рецессию. Об этом заявила экономист банка Мишель Мейер, передает CNBC.

"Мы официально заявляем, что экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру",- заявила Мейер.

Мейер прогнозирует, что США грозит рост безработицы, потребительская уверенность потеряна, а накопления - фактически уничтожены. Более того, по ее оценкам, по итогам второго квартала 2020 года экономика США в разрезе квартал к кварталу рухнет на 12% ВВП, а по итогам всего года сократится на 0,8%.

Такой прогноз Bank of America сделал, оценивая перспективы рынка труда. По оценкам Мейер, уровень безработицы США в ближайшее время удвоится, а численность безработных будет расти примерно на миллион человек в месяц на протяжении всего второго квартала, достигнув в итоге 3,5 миллиона человек.

Вместе с тем в банке полагают, что кризис будет краткосрочным. "Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго", - говорит Мейер, отметив, что государству не следует скупиться на стимулы для экономики.

МинПром

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