Аналитики прогнозируют, что нефть может подешеветь до 5-10 долл. Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до 20 долл. за баррель или ниже, пишет Bloomberg.



Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет торговаться еще на 3–5 долл. дешевле. При этом столь низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года, отметили собеседники агентства.



По словам директора индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандрана, отметку 20 долл. нефть "легко пробьет"уже к середине апреля. И это несмотря на то, что нефть в текущем году уже подешевела на 60%, опустившись до минимума 2003 года, отмечает агентство.



"WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около 20 долл. [за баррель]", — заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн. По его мнению, нефтяные котировки за месяц могут достичь 15 долл.



Аналитики крупнейших банков также полагают, что стоимость нефти в ближайшие месяцы продолжит снижаться. Эксперты Goldman Sachs, в частности, сообщили, что банк понизил прогноз по стоимости Brent на второй квартал 2020 года на 10 долл., до 20 долл. за баррель.



Базовый сценарий Citigroup, в свою очередь, предусматривает баррель Brent во втором квартале в среднем по 17 долл. или ниже. Худший вариант развития событий банка предполагает падение цен на нефть до 5 долл. за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.



Консалтинговая фирма Energy Aspects отметила, что стоимость Brent может опуститься в апреле до 10 долл. за баррель, несмотря на то что в целом в 2020 году цены, скорее всего, останутся на уровне 20 долл. Аналитик инвесткомпании Mizuho Securities USA LLC Пол Санки также отметил вариант с отрицательными ценами, который, по его мнению, возможен, если добыча сланцевой нефти не сократится быстрее, чем накопятся запасы. Но это сомнительный сценарий, считает он.



МинПром



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