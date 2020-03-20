Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Доходности евробондов стабилизировались на 11,5-14% годовых

20.03.20 10:30 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Еврооблигации Украины за понедельник-среду текущей недели достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности 11,5-14% годовых, в четверг стабилизировались на этом уровне.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, за неделю ставки подросли на 1,7-5,1 процентных пункта (п.п.), особенно значительно – на коротком конце кривой.

В частности, доходность самых коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась до 13,1% с 8%, еврооблигаций с погашением в 2022 году – до 14% с 9,5%.

В то же время рост доходности на длинном конце кривой был не столь большим: ставки бумаг с погашением в 2027 году увеличились на 2,9 п.п. – до 13%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – на 1,7 п.п., до 11,6%.

Кроме того, нового минимума стоимости с начала ноября 2018 года достигли ВВП-варранты – 52,6% от номинала по сравнению с 74,2% на конец прошлой недели, 90% – на конец позапрошлой недели или 107,5% три с половиной недели назад.

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на этой неделе констатировал, что внешние долговые рынки для таких стран, как Украина, сегодня практически закрыты.

"На долговых рынках практически рынки даже для компаний с высоким кредитным рейтингом закрыты. Сегодня торгуются только государственные ценные бумаги ведущих стран мира: это США, Германия – мы видим очень большое снижение доходности по этим ценным бумагам. Если говорить о других, то их доходности очень сильно выросли, на сегодня практически рынок для всех закрыт", – описал О.Чурий сложившуюся ситуацию.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:20
Нефть дорожает на заявлениях Трампа
10:05
Корея продлила пошлины на японский нержавеющий лист
09:27
Ахметов выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом
08:52
НБУ продал на межбанке еще 200 млн долл
08:08
Пандемия короновируса сильнее всего ударит по торговле
19.03.20
18:00
Коронавирус оставит без работы 25 млн человек
17:55
В мире объявили глобальный экономический кризис
17:27
Саудовская Аравия решила увеличить экспорт нефти
17:02
Украинские банки закрыли часть отделений из-за коронавируса
16:49
Урожай зерновых в Украине снизится на 10% - прогноз
16:21
Китай готов влить в экономику почти 400 млрд долл
15:18
Мечел планирует продать Эльгу с целью уменьшения долга
14:55
Сеть АЗС KLO пояснила почему не будет снижать цены на бензин
14:27
Стоимость нефти Urals упала ниже 19 долл/барр
13:57
НБУ для поддержания курса продал на межбанке 1,7 млрд долл
13:17
Российский нефтяник назвал падение цен катастрофическим
13:05
Авиакомпании мира паникуют все больше
12:50
США усиливают давление на Саудовскую Аравию и Россию из-за нефтяной войны
12:30
Курс гривни на межбанке обрушился до минимума за последние 15 месяцев
12:15
Европейский центробанк купит облигации на 750 млрд евро
18.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!