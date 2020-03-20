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Нефть дорожает на заявлениях Трампа

20.03.20 10:20
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Цены на нефть продолжили восстановление в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией в "подходящее время", передает Reuters.

Цены также были поддержаны планами США закупить к концу июня до 30 миллионов баррелей нефти для своих стратегических резервов на случай экстренной ситуации, в то время как регуляторы в Техасе, крупнейшем нефтедобывающем штате страны, как сообщается, рассматривают возможность сокращения добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,93% до 29,02 долл. за баррель, а WTI вырос на 3,25% до 26,04 долл. за баррель к 8:21 по киевскому времени.

Администрация Трампа раздумывает о дипломатическом толчке, который бы заставил Саудовскую Аравию прикрутить краны, и о санкциях в отношении России. Эти меры должны будут вынудить обе страны сократить производство, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

МинПром

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