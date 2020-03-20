НБУ продал на межбанке еще 200 млн долл Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в четверг 200 млн долл, как и днем ранее, сообщил регулятор на странице в Facebook.



"Сегодня Национальный банк продал 200 млн долл., чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы, как и раньше, не фиксируем курс – в стране гибкое курсообразование, но наша цель - чтобы не было резких колебаний курса", – говорится в сообщении.



Согласно ему, спрос на валюту продолжает преобладать над предложением, в связи с ухудшением настроений участников рынка из-за коронавируса, в частности, у населения и украинских компаний. Уточняется, что психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривни в последние недели.



Нацбанк отметил, что имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса и не планирует вводить какие-либо валютные ограничения.



Согласно данным центробанка, с 16 по 19 марта регулятор продал на межбанке 938 млн долл., в частности, в понедельник – 238 млн, во вторник – 300 млн, а в среду и в четверг, соответственно, по 200 млн.



МинПром

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