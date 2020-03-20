Пандемия короновируса сильнее всего ударит по торговле Пандемия коронавируса в первую очередь отразится на бизнесах, которые не обеспечивают насущные потребности граждан. Такое мнение выразила народный депутат (фракция "Голос"), первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, экс-замминистра экономического развития Юлия Клименко в интервью "Сегодня".



"Хуже всего будет торговле, сервисам – ресторанам, химчистке и прочим, предоставляющим товары и услуги, не являющиеся услугами первой необходимости. Образно говоря, если вы пойдете в магазин купите хлеб, сахар и свечки, то вы уже, наверное, не будете покупать итальянское спагетти, понимая, что нужно сэкономить деньги, потому что они вам могут понадобиться", – говорит Клименко.



По ее мнению, как и во всех кризисных ситуациях, будет расти спрос на товары первой необходимости. "Многие из нас еще помнят 2014-й, когда мы закупались крупами", – приводит пример нардеп.



В общем, первыми пострадают те, кто продает предметы не первой необходимости. "Медицинская сфера будет на коне. Пострадают экспортеры, поскольку много рынков будет перекрыто. "Просел" Китай и то, что он потреблял: металл, химия и прочее, что он потреблял в больших объемах", – отмечает Клименко.



По ее словам, если карантинные меры продолжатся несколько недель, это не будет иметь глобального влияния на экономику. Но если затянется на месяцы, плохо будет большинству.



МинПром



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