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Урожай зерновых в Украине снизится на 10% - прогноз

19.03.20 16:49
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В 2020 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине может упасть более чем на 10% и составит около 67,5 млн тонн (-7,7 млн тонн). Такой прогноз дает Национальный научный центр Институт аграрной экономики.

Такое снижение произойдет в основном за счет уменьшения производства озимой пшеницы - до 24,2 млн тонн (-12,5%), кукурузы на зерно - до 32,2 млн тонн (-10,3%), а также ячменя - до 8, 1 млн т (-8,7%)”, - считают в институте.

При этом ожидается рост производства ржи - до 355,4 тыс. тонн (+6,7%), яровой пшеницы - до 696,8 тыс. тонн (+5,3%), гречихи - до 96,4 тыс. тонн (+13,3%) и гороха - до 687,4 тыс. тонн (+20,0%).

Практически на уровне 2019 года сохранится производство риса - 54,5 тыс. тонн (-0,2%). По остальным зерновым культурам также прогнозируется небольшой спад. В частности, производство овса уменьшится на 2%, проса - на 1,6%.

С учетом погодных условий и снижения доходности основных сельскохозяйственных культур в прошлом году, прогнозные показатели определялись по пессимистическому сценарию, тогда как по среднему прогнозу снижение объемов производства зерновых составит не более 3%”, - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что прогнозируемое снижение объемов урожая зерновых в 2020 году не является критическим для Украины.

Как известно, в прошлом году Украина собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых в объеме 75,08 млн тонн.

МинПром

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