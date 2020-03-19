Китай готов влить в экономику почти 400 млрд долл Китай может развернуть меры бюджетного стимулирования на триллионы юаней для оживления экономики, которая, как ожидается, впервые за четыре десятилетия сократится на фоне пандемии коронавируса, в то время как целевой показатель роста, скорее всего, будет снижен, сообщили Reuters четыре источника.



Увеличение расходов будет направлено на стимулирование инфраструктурных инвестиций и сопровождаться выпуском специальных облигаций местных правительств на сумму до 2,8 триллиона юаней (394 млрд долл.), сообщили источники. Они добавили, что дефицит государственного бюджета может вырасти до рекордного уровня.



Пекин, скорее всего, будет вынужден снизить ориентир экономического роста на 2020 год, учитывая длительное воздействие пандемии, согласно источникам, принимающим участие во внутренних дискуссиях во вопросам экономической политики, говорившим на условиях анонимности в связи с чувствительным характером вопроса.



Китайские лидеры рассматривают предложения советников о снижении показателя до 5% по сравнению с первоначальным ориентиром около 6%, согласованным в декабре, добавили источники.



Национальная комиссия по развитию и реформам, министерство финансов и центральный банк не ответили незамедлительно на запросы о комментариях.



Аналитики частного сектора сокращают свои прогнозы роста экономики Китая до минимумов, невиданных со времен окончания Культурной революции в 1976 году, ожидая значительного сокращения в первом квартале.



Увеличение расходов может привести к тому, что коэффициент дефицита бюджета в 2020 году достигнет 3,5% по сравнению с 2,8% в прошлом году, отметили источники.



Пекин направит инвестиции в инфраструктуру, так как восстановление потребления может быть замедлено ростом потери рабочих мест, в то время как экспорт может пострадать из-за последствий пандемии для мировой экономики, говорят источники.



Правительство намерено ускорить строительство запланированных ключевых инфраструктурных проектов, а также запустить новые проекты в области здравоохранения, поставок материалов для чрезвычайных ситуаций, сетей 5G и центров обработки данных, которые были одобрены высшим руководством, сообщили источники.



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