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Мечел планирует продать Эльгу с целью уменьшения долга

19.03.20 15:18
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Российский "Мечел" рассматривает возможность продажи Эльгинского угольного комплекса как часть планируемой реструктуризации долга, говорится в консолидированной финансовой отчетности компании за 2019 год, пишет издание "Коммерсант".

В документе говорится, что компания ведет переговоры с потенциальным покупателем с января 2020 года. Пока "Мечел" не заключил каких-либо юридически обязывающих соглашений.

"В настоящее время отсутствует определенность в отношении сроков подписания таких документов и факта проведения описанной сделки",— говорится в отчете. Если продажа не состоится, как запланировано, план по реструктуризации кредитного портфеля будет меняться.

В конце января сообщалось, что структура основателей Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева "А-Проперти" собирается полностью выкупить Эльгинское угольное месторождение у "Мечела" и Газпромбанка. Сделку оценивали в 60–120 млрд руб. В Эльге 49% принадлежит Газпромбанку, а 51% — "Мечелу", у которого было право первоочередного выкупа доли банка, но компания Игоря Зюзина отказалась от него. Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов на конец 2019 года составил 400 млрд руб.

МинПром

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