Сеть АЗС KLO пояснила почему не будет снижать цены на бензин Снижение мировых цен на нефть не повлияет на цену бензина и дизтоплива из-за снижения курса гривны. Об этом Українським Новинам сообщил финансовый директор сети АЗС KLO Игорь Чернявский.



"Нефтепродукты из более дешевой нефти попадут в Украину в апреле. И логично предположить, что цены на бензин для потребителя снизятся. Но важно понимать, что в цене бензина для конечного потребителя составляющая нефти около 40%, остальное - это налоги, которые рассчитываются в евро. А гривна уже сейчас существенно ослабла и на фоне кризиса, скорее всего, продолжит дешеветь и нивелирует эффект от дешевой нефти", - сказал он.



Кроме того, Чернявский отметил, что Беларусь уже ограничила поставки нефтепродуктов в Украину, поскольку сама испытывает дефицит из-за неопределенности с поставками российской нефти на свои заводы.



Он подчеркнул, что в связи с этим на украинском рынке уже чувствуется дефицит дизельного топлива и газа, который тоже откорректирует цены на топливо.



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