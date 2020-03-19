Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Стоимость нефти Urals упала ниже 19 долл/барр

19.03.20 14:27
печать
размер текста:

В ходе торгов 18 марта стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до 18,64 долл. за баррель, сообщает Argus media. Отмечается, что это минимальный уровень с февраля 2002 года.

По оценке агентства, на цены повлияла информация об увеличении отгрузок нефти Urals из балтийских портов 1–5 апреля на 25% по сравнению с аналогичным периодом в марте — до 2 млн баррелей в сутки. Цены также снижаются на фоне решения саудовской компании Saudi Aramco резко снизить цены на поставки нефти в апреле.

Агентство также отмечает, что участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен на нефть на фоне сокращения нефтепереработки. Это произошло из-за того, что нефтепродукты скопились в хранилищах, поскольку пандемия коронавируса вызвала снижение мировой экономической активности. Трейдеры при этом полагают, что разрыв сделки ОПЕК+ только усугубит ситуацию.

Вчера, 18 марта, цена на нефть марки Brent упала на 15%, достигнув 24,96 долл. за баррель впервые с мая 2003 года. Стоимость WTI упала на 28,7%, до 20,94 долл. — до минимумов 2002–2003 годов. Совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал цену на нефть ниже 25 долл./барр катастрофической.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:57
НБУ для поддержания курса продал на межбанке 1,7 млрд долл
13:17
Российский нефтяник назвал падение цен катастрофическим
13:05
Авиакомпании мира паникуют все больше
12:50
США усиливают давление на Саудовскую Аравию и Россию из-за нефтяной войны
12:30
Курс гривни на межбанке обрушился до минимума за последние 15 месяцев
12:15
Европейский центробанк купит облигации на 750 млрд евро
11:55
Министром энергетики может стать Ольга Буславец
11:20
Обвал цен и коронавирус угрожают добыче нефти в Северном море
11:00
НБУ хочет получить от МВФ экстренную помощь
10:40
Индийская Vedanta увеличила производство глинозема
10:25
Из-за отсутствия долларов НБУ будет продавать евро
10:14
Интерпайп направит сэкономленные вследствие налоговых каникул средства на борьбу с коронавирусом
10:10
Карантин охватывает все новые рудники
09:55
На Филиппинах приостанавливается производство проката и импорт заготовки
09:46
Электроэнергия для промышленности подорожала еще на 5-7%
09:37
Трамп предлагает вернуть налогоплательщикам 500 млрд долл
09:30
Цены на нефть выросли
09:16
Малайзия прекращает выплавку стали до 31 марта
08:58
Американский фондовый рынок пережил еще один черный день
08:45
Лагард оценила потери экономики ЕС из-за коронавируса
18.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!