Авиакомпании мира паникуют все больше Страхи в авиационной отрасли усилились в четверг после того, как австралийская авиакомпания Qantas Airways Ltd попросила большинство из 30 000 своих сотрудников взять отпуск, а немецкая Lufthansa сообщила, что сектор может не выжить без господдержки, если вспышка коронавируса продлится долгое время.



"Распространение коронавируса поместило всю глобальную экономику и нашу компанию в беспрецедентное чрезвычайное положение", - сказал глава Lufthansa Карстен Шпор. - На данный момент никто не может прогнозировать последствия".



Другие высокопоставленные представители отрасли также призывают к господдержке. Авиакомпании по всему миру переживают резкое падение пассажиропотока из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений, охватывающих все больше стран.



Президент Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о запрете на въезд в США из Европы сроком на 30 дней, отреагировав на призывы принять меры для сдерживания быстро распространяющейся эпидемии коронавируса.



Администрация Д.Трампа в среду 18 марта попросила Конгресс одобрить выдачу местным авиакомпаниям обеспеченных кредитов в объеме 50 млрд долл., чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии.



"К сожалению, это не обычный черный день", - сказал Нейт Гаттен, старший вице-президент американской авиакомпании American Airlines. - Это чрезвычайные обстоятельства, и дополнительная поддержка необходима для защиты рабочих мест и обеспечения того, чтобы летающая общественность могла продолжать полагаться на нашу промышленность после окончания кризиса".



МинПром



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