США усиливают давление на Саудовскую Аравию и Россию из-за нефтяной войны Американские сенаторы в среду усилили давление на Саудовскую Аравию и Россию в попытке остановить ценовую войну, которая обвалила мировые цены на нефть, пишет Рейтер.



Сенаторы провели переговоры с послом Саудовской Аравии в США, а также призвали президента Дональда Трампа ввести эмбарго на нефть из России и Саудовской Аравии.



Цены на нефть в среду рухнули до 18-летнего минимума на фоне ужесточения ограничений по всему миру для борьбы с пандемией коронавируса, снижающих глобальный спрос на топливо.



Война за долю на рынке нефти между Россией и Саудовской Аравией, развязанная после развала сделки ОПЕК+, усилила падение цен. Кроме того, некоторые американские законодатели обвинили Россию и Саудовскую Аравию в том, что они хотят нанести удар по американским производителям сланцевой нефти, которые имеют более высокие производственные затраты.



"К сожалению, эта тактика запугивания со стороны России стала нормой, но действия нашего близкого стратегического партнера, Саудовской Аравии, особенно беспокоят", - сообщил сенатор-республиканец Кевин Крамер в письме к Д.Трампу.



В письме, с копией которого ознакомился Рейтер, К.Крамер призвал президента ввести эмбарго на нефть из России, Саудовской Аравии и "других стран ОПЕК, таких как Ирак".



МинПром

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