Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Курс гривни на межбанке обрушился до минимума за последние 15 месяцев

19.03.20 12:30 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в четверг, 19 марта, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,7955 грн/долл., тогда как в полдень среды это значение составляло 27,2443 грн. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни превышало уровень 27,80 грн/долл. в начале января 2019 года.

Накануне, 18 марта, Национальный банк продал на межбанковском рынке 200 млн долл. с целью сглаживания курсовых колебаний. Во вторник, 17 марта, НБУ продал на межбанковском рынке 300 млн долл, 16 марта – 238 млн долл.

За неделю с 10 по 13 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл., при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:17
Российский нефтяник назвал падение цен катастрофическим
13:05
Авиакомпании мира паникуют все больше
12:50
США усиливают давление на Саудовскую Аравию и Россию из-за нефтяной войны
12:15
Европейский центробанк купит облигации на 750 млрд евро
11:55
Министром энергетики может стать Ольга Буславец
11:20
Обвал цен и коронавирус угрожают добыче нефти в Северном море
11:00
НБУ хочет получить от МВФ экстренную помощь
10:40
Индийская Vedanta увеличила производство глинозема
10:25
Из-за отсутствия долларов НБУ будет продавать евро
10:14
Интерпайп направит сэкономленные вследствие налоговых каникул средства на борьбу с коронавирусом
10:10
Карантин охватывает все новые рудники
09:55
На Филиппинах приостанавливается производство проката и импорт заготовки
09:46
Электроэнергия для промышленности подорожала еще на 5-7%
09:37
Трамп предлагает вернуть налогоплательщикам 500 млрд долл
09:30
Цены на нефть выросли
09:16
Малайзия прекращает выплавку стали до 31 марта
08:58
Американский фондовый рынок пережил еще один черный день
08:45
Лагард оценила потери экономики ЕС из-за коронавируса
08:09
Китай сократил производство арматуры
18.03.20
20:58
Виктор Пинчук выделил дополнительных 2 млн долл на борьбу с коронавирусом
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!