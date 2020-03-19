Курс гривни на межбанке обрушился до минимума за последние 15 месяцев В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в четверг, 19 марта, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,7955 грн/долл., тогда как в полдень среды это значение составляло 27,2443 грн. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).



По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни превышало уровень 27,80 грн/долл. в начале января 2019 года.



Накануне, 18 марта, Национальный банк продал на межбанковском рынке 200 млн долл. с целью сглаживания курсовых колебаний. Во вторник, 17 марта, НБУ продал на межбанковском рынке 300 млн долл, 16 марта – 238 млн долл.



За неделю с 10 по 13 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл., при этом регулятор не покупал валюту.



НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.



В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.



МинПром



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