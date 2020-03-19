Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Министром энергетики может стать Ольга Буславец

19.03.20 11:55 , Энергореформа
печать
размер текста:

Министром энергетики и защиты окружающей среды с большой долей вероятности может стать Ольга Буславец, ранее занимавшая должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщили "Энергореформе" два информированных источника.

"Восемь депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг подписали письмо на премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой поддержать назначение Ольги Буславец на должность главы Минэкоэнерго", – сказал собеседник в правительстве.

Другой источник утверждает, что О.Буславец была также на собеседовании в офисе президента по вопросу возможного ее назначения министром.

Как сообщалось, 4 марта ушел в отставку премьер Алексей Гончарук и вместе с ним правительство. Верховная Рада по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила новый состав Кабмина, однако должность главы Минэкоэнерго в нем пока остается вакантной. Правительство 10 марта назначило врио главы ведомства первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:17
Российский нефтяник назвал падение цен катастрофическим
13:05
Авиакомпании мира паникуют все больше
12:50
США усиливают давление на Саудовскую Аравию и Россию из-за нефтяной войны
12:30
Курс гривни на межбанке обрушился до минимума за последние 15 месяцев
12:15
Европейский центробанк купит облигации на 750 млрд евро
11:20
Обвал цен и коронавирус угрожают добыче нефти в Северном море
11:00
НБУ хочет получить от МВФ экстренную помощь
10:40
Индийская Vedanta увеличила производство глинозема
10:25
Из-за отсутствия долларов НБУ будет продавать евро
10:14
Интерпайп направит сэкономленные вследствие налоговых каникул средства на борьбу с коронавирусом
10:10
Карантин охватывает все новые рудники
09:55
На Филиппинах приостанавливается производство проката и импорт заготовки
09:46
Электроэнергия для промышленности подорожала еще на 5-7%
09:37
Трамп предлагает вернуть налогоплательщикам 500 млрд долл
09:30
Цены на нефть выросли
09:16
Малайзия прекращает выплавку стали до 31 марта
08:58
Американский фондовый рынок пережил еще один черный день
08:45
Лагард оценила потери экономики ЕС из-за коронавируса
08:09
Китай сократил производство арматуры
18.03.20
20:58
Виктор Пинчук выделил дополнительных 2 млн долл на борьбу с коронавирусом
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!