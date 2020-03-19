В мире объявили глобальный экономический кризис

Инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley объявили о начале глобального кризиса. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков, теперь речь идет о глубине и возможной продолжительности рецессии.

Экономист Morgan Stanley Четан Ахья отметил, что рассматривает рецессию как базовый сценарий для мировой экономики в 2020 году. Ее рост по итогам года не превысит 0,9 процента. По версии Яна Хациуса из Goldman Sachs, рост глобального ВВП составит 1,25 процента.

Рейтинговое агентство S&P прогнозирует рост в пределах 1-1,5 процента. Все опрошенные агентством эксперты сходятся в том, что спад будет менее серьезным по сравнению с ситуацией 2008 года, когда мировой кризис привел к падению глобального ВВП на 0,8 процента. Однако эффект будет более ощутимым, чем в 2001 году, когда лопнул “пузырь доткомов», и во время кризиса начала 1990-х.

Также издание отмечает, что большое количество негативных прогнозов от аналитиков должно побудить финансовые власти в разных странах предпринимать больше мер для поддержки производителей и малого бизнеса.



МинПром

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