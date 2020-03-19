Коронавирус оставит без работы 25 млн человек

Пандемия коронавируса COVID-19 существенно увеличит безработицу в мире, лишив работы примерно 25 млн человек. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на исследование Международной организации труда.

“Кризис экономики и рынка рабочей силы, созданный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек”, — говорится в исследовании организации.

При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 2020 года от 860 млн долл до 3,4 млрд долл неполученных выплат.

В то же время в организации отметили, что скоординированный международный ответ на этот вызов может уменьшить число людей, которым грозит безработица из-за последствий пандемии.



МинПром

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