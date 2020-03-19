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Обвал цен и коронавирус угрожают добыче нефти в Северном море

19.03.20 11:20 , Интерфакс-Украина
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Нефтегазовые компании в британской части Северного моря столкнулись с "беспрецедентным" кризисом, который угрожает некоторым из них крахом и приведет к существенному сокращению расходов, пишет Financial Times со ссылкой на доклад OGUK, торговой ассоциации операторов региона.

По данным OGUK, ценовая война России и Саудовской Аравии и распространение коронавируса, оказывающее давление на сырьевые цены, создают ситуацию, которую "мы действительно никогда раньше не видели".

Компании нефтегазовой отрасли, которые все еще пытаются восстановиться после обвала цен на нефть в 2014 году, вновь сталкиваются с "существенным давлением", говорится в докладе OGUK.

Ожидается, что компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти и газа, сократят капитальные вложения на 30% в текущем году на фоне обвала цен на нефть.

Согласно прогнозу OGUK выручка от добычи в регионе может упасть до 15 млрд фунтов стерлингов (17,24 млрд долл.) в текущем году с 24,5 млрд фунтов в 2019 году и более 28 млрд фунтов в 2018 году, несмотря на то, что уровни добычи остаются относительно стабильными.

МинПром

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