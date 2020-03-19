НБУ хочет получить от МВФ экстренную помощь Украина, помимо активного продолжения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на 50 млрд долл. механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта эпидемии коронавируса, сообщил глава НБУ Яков Смолий.



"Результаты переговоров будут в ближайшие недели", - цитирует в четверг пресс-служба Нацбанка его слова с онлайн-встречи с банкирами 18 марта.



Я.Смолий добавил, что Нацбанк находится в непрерывном сотрудничестве со всеми органами государственной власти и зарубежными коллегами, в частности, существует прямой контакт и с Европейским центральным банком.



Как сообщалось, в начале марта МВФ заявил о готовности выделить 50 млрд долл. странам с низкими доходами и развивающимися экономиками на борьбу с коронавирусом, а на этой неделе директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила о готовности МВФ в целом мобилизовать 1 трлн долл. на кредиты для оказания помощи странам в преодолении эпидемии и ее последствий.



"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", - отметила она.



МинПром



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