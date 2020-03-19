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Интерпайп направит сэкономленные вследствие налоговых каникул средства на борьбу с коронавирусом

19.03.20 10:14
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Принимая во внимание нагрузку на региональные бюджеты в связи с борьбой с коронавирусом, украинская промышленная компания "Интерпайп" приняла решение перенаправить средства, которые будут образованы в результате "налоговых каникул" согласно принятому закону №3220, на антикризисную программу по борьбе с коронавирусом в Днепре и Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания "Интерпайп" приглашает и другие бизнесы присоединиться к такой инициативе.

Как сообщается, 35 млн гривен будут выделены дополнительно к запланированным средствам на цели по борьбе с коронавирусом.

Ранее было уже выделено 2 млн долл. на общегосударственную закупку тестов на коронавирус. Кроме того, благотворительные фонды Елены Пинчук и Виктора Пинчука приобрели 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также Киева.

"Мы понимаем, что сегодня городам критически нужны средства для подготовки к эпидемии. Поэтому мы приняли решение направить дополнительно все сэкономленные средства на борьбу с коронавирусом. Мы продолжим помогать и по другим направлениям, оказывать необходимую организационную и финансовую поддержу властям региона", - отметил гендиректор "Интерпайпа Фади Храйбе.

Как известно, 17 марта Верховная Рада приняла закон №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины", согласно которому в период с 1 марта по 30 апреля не начисляется и не взымается оплата с предприятий за аренду земли, а также недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 12 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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