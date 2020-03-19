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Карантин охватывает все новые рудники

19.03.20 10:10 , Металлоснабжение и сбыт
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Вследствие стремительного распространения коронавируса все больше стран объявляют чрезвычайное положение, требующее приостановки хозяйственной деятельности. Это оказывает все больше воздействие на горнодобывающую промышленность.

В частности, после объявления в Перу 15-дневного карантина ряд компаний объявили о приостановке работы своих предприятий на этот срок. Компания Newmont временно остановила добычу золота на руднике Yanacocha. Freeport-McMoRan поступила аналогичным образом с медным рудником Cerro Verde мощностью порядка 450 тыс. т меди в концентрате в год, а Anglo American приостановила строительство медного рудника Quellaveco, который должен вступить в строй в 2022 г.

В то же время канадская компания Teck Resources сообщила, что перуанский медный рудник Antamina, в котором ей принадлежит 22,5% акций, продолжает работать, так как там приняты профилактические меры против коронавируса, а случаев заболевания пока нет. Не остановился и рудник Santander, где добычей меди занимается другая канадская компания Trevali.

В самой Канаде бразильская корпорация Vale снизила активность на руднике Voisey's Bay. Как заявляет компания, рабочие трудятся там вахтовым методом, поэтому есть опасность завоза коронавируса извне. Компания приостанавливает там производство медного концентрата (в 2019 г. объем выпуска составил 25 тыс. т меди в концентрате), но завод, получающий никель и кобальт, продолжит работу, перерабатывая запасы сырья.

Индонезийская PT Timah, второй по величине производитель олова в мире, заявила, что сократит выпуск на 20-30% и приостановит экспорт, так как мировой кризис привел к падению спроса на этот металл.

Ранее мы писали, что коронавирус уже повлиял на крупнейших горнодобытчиков мира.

МинПром

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