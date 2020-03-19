Электроэнергия для промышленности подорожала еще на 5-7% В настоящее время цены на электроэнергию для промышленности повысились по сравнению с январем на 5-7%. Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" директор по финансам и экономике компании "Интерпайп" Денис Морозов.



"Это связано с тем, что НКРЭКУ добавила один дополнительный час пикового тарифа, т.е. уже не 9 ночных часов, а 8. Кроме того, на цену повлияло существенное ограничение импорта э/энергии", - пояснил топ-менеджер.



Он также сообщил, что "Интерпайп" продолжает судиться в Европейском суде с Европейской комиссией из-за изменения методики расчета антидемпинговых пошлин на поставки бесшовных труб в страны ЕС, в результате которых окончательные пошлины после проводившегося пересмотра были недостаточно снижены.



"Мы подали в суд, нам прислали мнение второй стороны. Оно было прогнозируемым. Мы подали свои аргументы и ждем заседания суда", - сообщил Д.Морозов.



По его словам, "Интерпайп" заинтересован в наращивании поставок труб на европейский рынок, особенно с учетом успешной работы совместного предприятия Vallourec Niko Tube.



"СП работает хорошо, трубы производятся и отгружаются. Но надежды на увеличение квоты на поставку в ЕС нет. Нас поставили перед фактом, что такая будет квота и все: наши аргументы, что "забыли" наше СП, не принимаются во внимание. Даже Vallourec ничего не может сделать", - сказал Морозов.



Как сообщалось, "Интерпайп" в сентябре 2019 года подала в Европейский суд иск на Еврокомиссию из-за изменения методики расчета антидемпинговых пошлин на поставки бесшовных труб в страны ЕС, в результате которых окончательные пошлины после проводившегося пересмотра были недостаточно снижены. С 2006 года бесшовные линейные трубы компании подпадали под действие 13,8%-ной пошлины, в 2019 году "Интерпайпу" удалось добиться снижения ставки до 8,1%, но Еврокомиссия учла не все аргументы, поэтому компания судится с ЕК в Европейском суде.



Ранее Морозов напоминал, что ЕК в феврале 2019 ввела процедуру квотирования всего сортамента металлопродукции из всех стран. Как результат, квота на поставку украинских труб составляет 95 тыс. тонн в год. При этом не учтены объемы производства продукции совместного украинско-европейского предприятия (СП) Vallourec Niko Tube, что не позволяет СП реализовать весь экономический потенциал.



"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



