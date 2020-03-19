Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Трамп предлагает вернуть налогоплательщикам 500 млрд долл

19.03.20 09:37
печать
размер текста:

Администрация Дональда Трампа в среду попросила Конгресс одобрить выплату американским налогоплательщикам 500 млрд долл. и выдачу местным авиакомпаниям обеспеченных кредитов в объеме 50 млрд долл., чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса, свидетельствует документ, с которым ознакомился Reuters.

Выплаты налогоплательщикам должны начаться 6 апреля и будут зависеть от дохода и размера семьи. Они пройдут в два этапа, которые начнутся 6 апреля и 18 мая.

Лидеры партий в Конгрессе обсуждают предложения Трампа.

Администрация США в рамках предложенных стимулов в объеме 1 триллиона долл. также хочет направить 150 млрд долл. в помощь особо пострадавшим секторам экономики в виде обеспеченных кредитов или гарантий по кредитам и 300 млрд долл. - малому бизнесу в виде кредитов.

Чиновники говорят, что деньги могут получить гостиницы, рестораны, производители самолетов, а также круизные компании.

Boeing Co сообщила в среду, что добивается гарантий по кредитам в объеме как минимум 60 млрд долл., а также других видов финансирования для всего авиастроительного сектора, в то время как грузовые и пассажирские авиаперевозчики хотят получить 58 млрд долл. в виде кредитов и грантов.

Трамп в среду провел телеконференцию с главами Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, UPS и других перевозчиков.

Руководители американского гостиничного и туристического бизнеса из таких компаний, как Marriott и Hilton, встретились с Трампом во вторник, чтобы обсудить потенциальную помощь в объеме 250 млрд долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:10
Карантин охватывает все новые рудники
09:55
На Филиппинах приостанавливается производство проката и импорт заготовки
09:46
Электроэнергия для промышленности подорожала еще на 5-7%
09:30
Цены на нефть выросли
09:16
Малайзия прекращает выплавку стали до 31 марта
08:58
Американский фондовый рынок пережил еще один черный день
08:45
Лагард оценила потери экономики ЕС из-за коронавируса
08:09
Китай сократил производство арматуры
18.03.20
20:58
Виктор Пинчук выделил дополнительных 2 млн долл на борьбу с коронавирусом
17:56
Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 27 долл.
17:25
Франция выделяет 345 млрд евро для поддержки бизнеса
17:04
В Раде предлагают запретить иностранцам входить в набсоветы украинских госпредприятий
16:45
Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
16:35
Цены на нефть упали до уровня 2003 года
16:15
Шмыгаль заявил о продвижении в переговорах с МВФ
16:00
Европейский центробанк прогнозирует рецессию
15:44
Украинцам могут компенсировать часть расходов на коммуналку
15:30
Нацбанк будет выдавать наличные из своих хранилищ
14:59
В РФ оценили потери бюджета от падения нефтяных цен
14:27
В мировых нефтехранилищах может не остаться места
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!