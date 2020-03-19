Трамп предлагает вернуть налогоплательщикам 500 млрд долл Администрация Дональда Трампа в среду попросила Конгресс одобрить выплату американским налогоплательщикам 500 млрд долл. и выдачу местным авиакомпаниям обеспеченных кредитов в объеме 50 млрд долл., чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса, свидетельствует документ, с которым ознакомился Reuters.



Выплаты налогоплательщикам должны начаться 6 апреля и будут зависеть от дохода и размера семьи. Они пройдут в два этапа, которые начнутся 6 апреля и 18 мая.



Лидеры партий в Конгрессе обсуждают предложения Трампа.



Администрация США в рамках предложенных стимулов в объеме 1 триллиона долл. также хочет направить 150 млрд долл. в помощь особо пострадавшим секторам экономики в виде обеспеченных кредитов или гарантий по кредитам и 300 млрд долл. - малому бизнесу в виде кредитов.



Чиновники говорят, что деньги могут получить гостиницы, рестораны, производители самолетов, а также круизные компании.



Boeing Co сообщила в среду, что добивается гарантий по кредитам в объеме как минимум 60 млрд долл., а также других видов финансирования для всего авиастроительного сектора, в то время как грузовые и пассажирские авиаперевозчики хотят получить 58 млрд долл. в виде кредитов и грантов.



Трамп в среду провел телеконференцию с главами Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, UPS и других перевозчиков.



Руководители американского гостиничного и туристического бизнеса из таких компаний, как Marriott и Hilton, встретились с Трампом во вторник, чтобы обсудить потенциальную помощь в объеме 250 млрд долл.



МинПром



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