Цены на нефть выросли Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 составляет 26,06 долл. за баррель, что на 1,18 долл. (4,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене до 24,88 долл. за баррель. При этом в ходе сессии цена фьючерсов падала на 14,7% – до 24,52 долл. за баррель, самой низкой отметки с 2003 года.



Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,30 долл. (11,29%) – до 22,67 долл. за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила 20,37 долл. за баррель, упав до минимума с февраля 2002 года.



В среду, 18 марта, Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.



"На рынке наблюдается экстремальная волатильность, поскольку участники рынка пытаются оценить экономические последствия коронавируса и то, как они скажутся на спросе на нефть", - говорит аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниэл Хайнз, которого цитирует агентство Bloomberg.



Министерство энергетики США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,954 млн баррелей, увеличившись восьмую неделю подряд. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 6,18 млн баррелей, дистиллятов - на 2,94 млн баррелей.



Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 563 тыс. баррелей.



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