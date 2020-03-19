На Филиппинах приостанавливается производство проката и импорт заготовки Президент Филиппин Родриго Дутерте установил своим указом режим жесткого карантина на острове Лусон, где находится столица страны Манила и проживает большая часть населения. В соответствии с этим решением приостанавливают работу местные металлургические предприятия.



О временном закрытии своих заводов сообщили компании SteelAsia, Pag-asa Steel Works и Filipino Metals. У первой на острове Лусон находятся два предприятия — мини-завод Calaca мощностью 500 тыс. т в год и прокатный завод Meycauayan на 450 тыс. т. Компания Pag-asa Steel Works имеет два прокатных стана совокупной производительностью 800 тыс. т в год, а Filipino Metals — один стан на 80 тыс. т. Все предприятия выпускают арматуру.



Филиппинские металлургические компании также приостанавливают импорт заготовки, которую они получали главным образом из Вьетнама и России. Согласно президентскому указу в стране прекращают работу порты и вводятся транспортные ограничения. Компания Pag-asa сообщает, что постарается добиться переноса оговоренных контрактами поставок полуфабрикатов на более поздний срок.



По словам представителей компаний, карантин продлится, как минимум, до 12 апреля. При этом производители готовы отгружать арматуру со складов, как только будут сняты ограничения на транспортировку.



МинПром



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