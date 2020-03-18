Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Виктор Пинчук выделил дополнительных 2 млн долл на борьбу с коронавирусом

18.03.20 20:58
печать
размер текста:

Украинская промышленная компания Интерпайп и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, ее акционеры Елена и Виктор Пинчук заявляют об инициативе объединения усилий бизнеса и органов государственной власти для борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение было принято после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с бизнесом 16 марта 2020 года, сообщает пресс-служба EastOne.

Интерпайп и EastOne активно включились в создание и работу Антикризисного Штаба Днепропетровской области под руководством губернатора Александра Бондаренко.

Компании Интерпайп и EastOne примут значительное участие в финансировании, разработке плана мероприятий и превентивных мер по борьбе с коронавирусом, а также информировании населения региона о таких мерах.

В рамках реализации этой инициативы компания уже выделила 2 млн. долл. на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых будет направлена в Днепропетровскую область. Дополнительное финансирование будет выделено после определения планов первоочерёдных потребностей региона.

"Пандемия - беда всеобщая. И бороться с ней должны все. Власть - принимать меры по защите граждан. Граждане - вести себя ответственно. Медиа - информировать и предупреждать. Врачи - лечить. Бизнес - быть солидарным и финансово поддерживать. Сегодня невозможно быть в стороне. Мы хотим, чтобы наша страна была готова к борьбе с коронавирусом", - заявили Елена и Виктор Пинчук.

"Днепропетровская область – наш ключевой регион, здесь находятся пять предприятий компании, на которых работает около 11 тысяч человек. Мы подключим свои организационные и финансовые ресурсы для помощи городским и областным властям в осуществлении необходимых закупок и других организационных вопросах. Работая в тесной связке с местными властями, а также представителями всего бизнеса Днепра и области, мы сможем эффективнее противостоять эпидемии", - подчеркнул генеральный директор Интерпайпа Фади Храйбе.

Как сообщалось ранее, Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также города Киева.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:56
Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 27 долл.
17:25
Франция выделяет 345 млрд евро для поддержки бизнеса
17:04
В Раде предлагают запретить иностранцам входить в набсоветы украинских госпредприятий
16:45
Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
16:35
Цены на нефть упали до уровня 2003 года
16:15
Шмыгаль заявил о продвижении в переговорах с МВФ
16:00
Европейский центробанк прогнозирует рецессию
15:44
Украинцам могут компенсировать часть расходов на коммуналку
15:30
Нацбанк будет выдавать наличные из своих хранилищ
14:59
В РФ оценили потери бюджета от падения нефтяных цен
14:27
В мировых нефтехранилищах может не остаться места
13:43
Кабмин ввел спецпошлину на импорт российской электроэнергии
13:30
Интерпайп сохраняет планы по инвестициям в производство
12:54
Кабмин создаст стабилизационный фонд Украины на время эпидемии
12:33
Профсоюз заставил General Motors, Ford и Fiat Chrysler закрыть заводы на карантин
12:29
Минфин США отказался снять санкции с Дерипаски
12:04
Китай увеличивает налоговые льготы для активизации стального экспорта
11:40
Украинские еврооблигации обвалились до новых минимумов
11:25
Коронавирус уже повлиял на крупнейших горнодобытчиков мира
11:22
Метинвест отправил часть сотрудников на удаленку
17.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!