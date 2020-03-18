Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 27 долл.

18.03.20 17:56 , РБК
печать
размер текста:

На торгах в Лондоне стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже 27 долл. за баррель, следует из данных биржи ICE.

На минимуме нефть опустилась до отметки 26,66 долл., обновив показатель 30 сентября 2003 года, когда стоимость барреля Brent составила 26,81 долл.

По состоянию на 16:29 мск баррель Brent торговался по 26,68 долл. Цена на майские фьючерсы WTI упала ниже 25 долл. за баррель, снизившись на 10,57%, до уровня 24,44 долл.

Накануне, 17 марта, цены выросли на 5%, однако это был лишь "технический отскок". Котировки падают, после того как страны не смогли договориться о цене в рамках сделки ОПЕК+, а также из-за упавшего из-за коронавируса спроса.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:25
Франция выделяет 345 млрд евро для поддержки бизнеса
17:04
В Раде предлагают запретить иностранцам входить в набсоветы украинских госпредприятий
16:45
Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
16:35
Цены на нефть упали до уровня 2003 года
16:15
Шмыгаль заявил о продвижении в переговорах с МВФ
16:00
Европейский центробанк прогнозирует рецессию
15:44
Украинцам могут компенсировать часть расходов на коммуналку
15:30
Нацбанк будет выдавать наличные из своих хранилищ
14:59
В РФ оценили потери бюджета от падения нефтяных цен
14:27
В мировых нефтехранилищах может не остаться места
13:43
Кабмин ввел спецпошлину на импорт российской электроэнергии
13:30
Интерпайп сохраняет планы по инвестициям в производство
12:54
Кабмин создаст стабилизационный фонд Украины на время эпидемии
12:33
Профсоюз заставил General Motors, Ford и Fiat Chrysler закрыть заводы на карантин
12:29
Минфин США отказался снять санкции с Дерипаски
12:04
Китай увеличивает налоговые льготы для активизации стального экспорта
11:40
Украинские еврооблигации обвалились до новых минимумов
11:25
Коронавирус уже повлиял на крупнейших горнодобытчиков мира
11:22
Метинвест отправил часть сотрудников на удаленку
11:17
Большинство китайских заводов возобновили работу
17.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!