Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 27 долл. На торгах в Лондоне стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже 27 долл. за баррель, следует из данных биржи ICE.



На минимуме нефть опустилась до отметки 26,66 долл., обновив показатель 30 сентября 2003 года, когда стоимость барреля Brent составила 26,81 долл.



По состоянию на 16:29 мск баррель Brent торговался по 26,68 долл. Цена на майские фьючерсы WTI упала ниже 25 долл. за баррель, снизившись на 10,57%, до уровня 24,44 долл.



Накануне, 17 марта, цены выросли на 5%, однако это был лишь "технический отскок". Котировки падают, после того как страны не смогли договориться о цене в рамках сделки ОПЕК+, а также из-за упавшего из-за коронавируса спроса.



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



